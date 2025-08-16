Lite tra fratelli finisce nel sangue: 48enne accoltellato finisce all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Una lite in famiglia è finita nel sangue a Varcaturo. I protagonisti sono due fratelli, che dopo minacce e offese sono venuti alle mani. Poi è spuntato un coltello con il quale uno dei due ha colpito l’altro. La vittima ha 48 anni, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie in codice rosso. L’uomo sarebbe ferito con un fendente all’altezza della gola. I fatti sono avvenuti in via Ripuaria, a Varcaturo.