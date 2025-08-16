POZZUOLI/ Sospesione per un’attività balneare a Licola

POZZUOLI – Sospensione di 15 giorni per l’attività di somministrazione di bevande e alimenti. È quanto ha stabilito il comune di Pozzuoli nei confronti di uno stabilimento balneare di Licola. L’attività sorge in viale Sibilla 12 A, civico riconducibile al Noah. La decisione arriva in seguito a “condotte poste in essere dalla società che, nell’arco di un biennio, hanno posto in essere condotte che configurano un uso strumentale dell’istituto del subingresso, teso ad eludere i controlli ed i provvedimenti sanzionatori” si legge nella determina dirigenziale.