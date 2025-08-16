POZZUOLI/ «Il sindaco Manzoni e il trionfo dell’ovvietà»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cara Cronaca Flegrea, consentimi una riflessione su un sindaco che sta deludendo le mie aspettative e a cui, purtroppo, ho dato il mio voto. Spesso assente, poco presente in città e tra la gente il sindaco di Pozzuoli ha dilapidato quanto di buono aveva fatto intendere in campagna elettorale. Del Noi che ha imbarcato perfino il suo acerrimo rivale Paolo Ismeno (hanno già dimenticato le parole e le denunce volate in quei giorni?) è rimasto poco o nulla. Ma non è questo il punto cara redazione. Voglio soffermarmi sulla scarsa programmazione dell’amministrazione Manzoni che non fa altro che rincorrere gli eventi. Anche quest’anno tutto è partito in ritardissimo ed oggi leggo un post del sindaco che si esalta per la gente a Pozzuoli nel giorno del palo di Sapone e della processione della Madonna Assunta. Un genio direi. Le stesse cose che scrive anche a Natale e Capodanno quando si riempiono con tutto il rispetto le piazze di ogni paesello. Insomma, la pantomima va avanti. Come la delusione che serpeggia sempre di più tra noi che lo abbiamo votato e la popolazione che fra 2 anni spera di avere una valida alternativa. Grazie per lo spazio che mi hai dato» (Mario C.)