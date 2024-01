L’Intelligenza Artificiale arriva a Bacoli e gestirà tutti i servizi digitali dell’azienda di igiene urbana

BACOLI – Semplicità di accesso, cortesia e rapidità degli interventi, questi gli obiettivi sui quali punta la Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli. La società, infatti, ha appena commissionato un progetto ambizioso per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) generativa volta alla gestione dei rapporti con l’utenza, alla rilevazione dei disservizi ed alla rapidità degli interventi sul territorio. Tutto questo per assicurare un servizio migliore ed una maggiore rapidità nelle risposte ai cittadini . «Uno strumento -spiega l’Amministratore Unico Valentina Sanfelice di Bagnoli– con cui la Flegrea Lavoro vuole raggiungere molti più cittadini offrendo loro tecniche all’avanguardia per la soluzione delle problematiche connesse all’igiene urbana. Ricordo, prosegue l’Amministratore Unico, che lo strumento completa la serie di azioni già realizzate in tal senso, come l’app per il corretto smaltimento dei rifiuti, integrata con Junker, per rendere ancora più semplice l’identificazione dei prodotti ed il relativo conferimento. Approfondiremo, grazie all’IA, le relazioni con gli utenti interagendo con loro per la soluzione di tutte le problematiche connesse alla raccolta o anche solo a scopo informativo».

«Il comparto pubblico è chiamato ad essere al passo con i tempi – dichiara il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione – L’innovazione va affrontata con curiosità e professionalità inseguendone le sfaccettature e le opportunità che offre, ed è questo che vogliamo fare di Bacoli: una città che sappia guardare al progresso e che sappia proiettarsi nel futuro».