AREA FLEGREA – Per favore baciatevi, “Kiss Please”. È questo il singolare quanto bellissimo “obbligo stradale” (per questo di colore blu realizzato con un cartone colorato) installato stamattina sulle scale della principessa Jolanda a Capodimonte, che “obbliga” a baciarsi. E’ posizionato con un cartello di “art attack” sulle scale che un militante del sole che ride Adrian Di Capua assieme ad altri volontari di cui fa parte anche il consigliere della seconda municipalità di Europa Verde Salvatore Iodice puliscono da anni. “Il messaggio che vogliamo lanciare è: l’nvito a baciare la persona amata nel punto più panoramico di Capodimonte, con la bellissima vista del Corso, Santa Teresa il mare per poi vedere Capri in una cornice unica. Vuole essere un invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio. L’idea è quella di rendere il visitatore parte del magnifico paesaggio che abbiamo la fortuna di avere in dote; un bacio in questa splendida cornice deve poter esprimere anche l’amore per la propria terra”.