POZZUOLI – «Gentile direttore, sono un vostra lettrice e con questo messaggio voglio che si sappia di quanto sta accadendo a me e a tante altre persone. Io sono di Pozzuoli e come me c’è gente che è stata a contatto con positivi e che, dopo giorni, è ancora in attesa di un tampone da effettuare presso l’Asl. Siamo stati messi in piattaforma dal nostro medico curante per il molecolare, ma dopo una settimana non siamo stati ancora chiamati. Come si deve fare? Lo dobbiamo fare privatamente? Economicamente già non ce la facciamo, vi prego aiutateci!»

(Tonia L.)