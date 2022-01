POZZUOLI – Il Teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone, ospita “Cinemagma”, rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Dopo il successo della prima edizione, tenutasi nell’inverno 2019, e il lungo stop dovuto alla pandemia, la seconda serie di proiezioni è in programma dal 12 gennaio al 9 febbraio 2022. Scopo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con Quadra, rivenditore autorizzato Very Mobile, è quello di offrire una vetrina e uno spazio di visibilità a registi emergenti e autori dallo sguardo innovativo. Novità della seconda edizione è la trasformazione della rassegna in evento competitivo, un vero e proprio festival che vedrà l’assegnazione di un premio al miglior cortometraggio, riconosciuto da una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori, e di un premio popolare individuato dal pubblico presente in sala. Omaggio alla memoria di Cetty Sommella, attrice e regista prematuramente scomparsa che ha avviato alla professione artistica, insieme al marito Nando Paone, numerosi giovani del territorio flegreo tramite apprezzati laboratori di formazione teatrale e cinematografica tenuti proprio presso il Teatro Sala Molière, è l’intitolazione a suo nome del premio alla migliore attrice. Nelle prime quattro serate, ogni mercoledì con inizio alle ore 20.30, saranno presentati con cadenza settimanale, in gruppi di 5 titoli, i 20 cortometraggi selezionati. Cerimonia conclusiva di premiazione e proiezione dei film vincitori in programma il 9 febbraio 2022. La giuria tecnica è composta da: Valerio Caprara, critico cinematografico; Antonietta De Lillo, regista e produttrice; Cristina Donadio, attrice; Carlo Luglio, regista; Vincenzo Salemme, attore e regista. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti (con obbligo di prenotazione, mascherina Ffp2 e Super Green Pass). Info e prenotazioni: [email protected] Per ulteriori informazioni, consultare le pagine Facebook e Instagram dell’evento.

LA RASSEGNA – “Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari. Tutte le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti e interviste con i protagonisti, invitati a discutere insieme al pubblico dei temi affrontati nei film. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.