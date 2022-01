GIUGLIANO – Dovranno rispondere di riciclaggio Francesco Pugliese e Vincenzo Cecere, di 40 e 38 anni, entrambi di Melito. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania li hanno individuati in un terreno in via San Francesco a Patria. Un’area apparentemente abbandonata nella quale sorgeva uno stabile nascosto dalla vegetazione. E davanti a questo stabile un furgone, risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, i militari sono entrati nella struttura e hanno sorpreso Cecere e Pugliese mentre smontavano un’auto. Attorno a loro e agli attrezzi utilizzati per ricavare i pezzi di ricambio altre 24 vetture parzialmente “cannibalizzate” e 7 targhe, tutte oggetto di furto. I due sono finiti in manette e attendono giudizio nel carcere di Poggioreale.