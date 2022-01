AREA FLEGREA – Niente scuola il 10 gennaio per gli alunni delle elementari e medie in Campania. Lo ha annunciato quest’oggi il presidente della regione Vincenzo De Luca. “Credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio – ha spiegato De Luca – in Campania andremo verso la proroga della chiusura dell’anno scolastico, fino a fine gennaio, per le elementari e le medie. Non apriremo le scuole medie ed elementari. In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie e a breve si riunirà l’Unità di crisi che credo prenderà atto di questa situazione”.