Licola mare, il sindaco di Giugliano fa rimuovere i rifiuti e attacca i puteolani «I responsabili sono loro»

LICOLA MARE – Rimossi i rifiuti a Licola Mare, nel lato giuglianese del quartiere. Questa mattina grazie a un intervento straordinario della Teknoservice, operai e mezzi hanno messo fine all’esistenza di una vera e propria discarica a cielo aperto realizzata in via Del Mare. Sul posto anche l’assessore all’ambiente del comune di Giugliano Paolo Russo e gli agenti della Polizia Municipale. Sono stati proprio questi ultimi ad avviare controlli mirati sui rifiuti che avrebbero portato all’identità degli incivili, rintracciati attraverso elementi presenti nei sacchetti. “I controlli hanno evidenziato che diversi responsabili non sono residenti a Giugliano, ma nella zona di via Licola Mare ricadente nel comune di Pozzuoli. – ha fatto sapere il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio che ha annunciato nuovi controlli – Il messaggio è chiaro. Chi deturpa il nostro territorio non resterà impunito”.