POZZUOLI/ Controlli anti movida selvaggia ad Arco Felice: tre giovani trovati positivi alle sostanze stupefacenti – LE FOTO

POZZUOLI – Controlli anti movida selvaggia ad Arco Felice. In campo i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che, nel week end appena trascorso, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza. In particolare, gli agenti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito, con il supporto di operatori della Polizia Stradale e dell’Ufficio Sanitario, e con l’ausilio di personale della Polizia Municipale, hanno identificato complessivamente 125 persone, di cui 49 con l’utilizzo del precursore alcol e droga; tre di esse sono risultate positive al test della droga. Ancora, gli operatori hanno controllato 82 veicoli, contestato 19 violazioni del Codice della Strada, e ritirato 3 patenti di guida.

