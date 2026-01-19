Gli arrestano l’amico e armato di coltello si scaglia contro i poliziotti del commissariato di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è presentato davanti al commissariato di Polizia di Pozzuoli armato di un coltello e di una cartuccia insultando i poliziotti che avevano arrestato il giorno precedente un amico. Il protagonista è un 50enne cittadino della Repubblica Ceca, connazionale dell’uomo destinatario di un mandato di cattura internazionale. “Polizia m….” e una lunga serie di insulti, davanti all’ingresso degli uffici in piazza Italo Balbo, gli sono costati una denuncia e un provvedimento di allontanamento. L’uomo, prontamente fermato dagli agenti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito, veniva infatti accompagnato in ufficio dove veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una cartuccia e deferito all’autorità giudiziaria per oltraggio, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di munizionamento. Il 50enne è risultato avere precedenti penali ed essere irregolare sul territorio nazionale.