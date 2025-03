POZZUOLI – L’ex Premier Giuseppe Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle, è in arrivo a Pozzuoli. Ospite del deputato Antonio Caso, intorno alle 12:00 sarà in città per un giro nel centro storico dove incontrerà i cittadini e gli attivisti del movimento. Conte arriverà a Pozzuoli per far sentire la propria vicinanza alla popolazione colpita dal bradisismo.