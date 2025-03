A Pozzuoli “La Domenica a Colori”: in piazza iniziative per i bambini contro il bradisismo

POZZUOLI – Domenica 23 marzo dalle 10.00 alle 12.00, il collettivo Riscossa sarà in Piazza delle Repubblica con “La Domenica a Colori”. Un’iniziativa dedicata ai più piccoli, ideata per permettere loro di esprimere le proprie emozioni attrverso la pittura. Grazie alla collaborazione dell’associazione Aporema Onlus, la piazza si trasformerà in un laboratorio creativo con tanti piccoli artisti, che avranno a disposizione tele su cui potranno dipingere liberamente, dando spazio alla loro creatività. “Vogliamo donare un sorriso ai più piccoli a cui va dedicata la massima attenzione possibile, ancor di più in questo momento – si legge dalla nota del collettivo Riscossa -. Le continue chiusure delle scuole e di molti luoghi di sport, dedicati ai nostri bambini, mettono a repentaglio la loro socialità e il loro benessere. I ritardi in questo campo sono ancor più inaccettabili”.

LA MANIFESTAZIONE – L’appuntamento rientra tra le iniziative sociali tese a sostenere le fasce di popolazione più esposte e a vivacizzare il territorio. Come annunciato dal collettivo, questi momenti affiancheranno le azioni di lotta ispirate dalle parole d’ordine delle rivendicazioni lanciate per affrontare e superare l’emergenza bradisismica. “Riscossa è un collettivo di cittadini – si legge ancora dalla nota – nato con la volontà di affrontare insieme il difficile momento che attraversiamo. Vivere qui è un nostro diritto, garantire di poterlo fare in sicurezza è un dovere delle Istituzioni. Le misure messe in campo dal governo non bastano. Pretendiamo altro. Iniziando da controlli a tappeto su tutti gli edifici pubblici e privati, messa in sicurezza delle abitazioni e del territorio, piano pubblico per dare soluzioni dignitose agli sfollati e presidi di accoglienza permanenti in tutti i quartieri. Su queste basi Riscossa mira ad una mobilitazione cittadina unitaria e partecipata. Abbiamo bisogno – conclude la nota del collettivo Riscossa – di un moto di Comunità con un messaggio forte e chiaro: Pozzuoli deve vivere!”.