L’epica torna nelle scuole: all’Oriani-Diaz il progetto “Pozzuoli Pagine Libere”

POZZUOLI – L’epica ritorna nelle scuole con il progetto “Enea, il viaggio di un esule in fuga”, che sarà inaugurato il 26 febbraio 2026 presso il plesso Reginelle della Scuola Primaria IC 8° Oriani Diaz di Pozzuoli.

L’iniziativa “Pozzuoli Pagine Libere” con il contributo del Centro per il libro e la lettura (Cepell), è organizzata dal Comune di Pozzuoli, dal Gruppo Archeologico Kyme diretto da Anna Abbate e dall’associazione Lunaria A2 diretta da Federica Russolillo. All’apertura interverranno Anna Abbate e la dirigente Roberta Catello, con la partecipazione degli alunni delle classi quinte, guidati dalle archeologhe Alessandra Fragale e Raffaela Longobardi e dalle docenti Maria Lubrano, Elena Cuciniello e Antonietta Di Perna.

IL PROGETTO – Attraverso la lettura dell’epica omerica e virgiliana, il progetto promuove la Reading Literacy e propone una riflessione sul tema del viaggio e sull’attualità delle migrazioni. Il percorso prevede la lettura dei classici anche in versione a fumetti, la realizzazione di un fumetto digitale e la creazione di un brano rap, unendo tradizione e linguaggi contemporanei.