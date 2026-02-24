BACOLI/ “Straining” alla comandante della Polizia Municipale, Josi trova l’accordo con risarcimento

BACOLI – Si è concluso con un accordo stragiudiziale depositato dinanzi al Giudice del Tribunale di Lavoro di Napoli la controversia legale tra il Comandante dei Vigili, Marialba Leone e il sindaco di Bacoli. Il capo dei vigili urbani, lo scorso settembre, aveva presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale del Lavoro di Napoli nei confronti Josi per “straining”. Per “straining” si intende “una forma di vessazione lavorativa caratterizzata da azioni stressogene, anche singole ma con effetti duraturi, che pongono il dipendente in una situazione di disagio persistente, demansionamento o isolamento”. Il Comandante, attraverso il ricorso presentato in tribunale e a seguito delle presunte vessazioni, accusava il sindaco di “pressioni discriminatorie e di messaggiarla a tutte le ore, anche in situazioni non emergenziali. Oltre a interferenze nella gestione del Comando”. Josi, con un post su social si era difeso affermando “che lui fa solo il sindaco e che le richieste effettuate a tutte le ore erano solo per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

ACCORDO – L’accordo stragiudiziale è stato depositato in tribunale il 16 dicembre scorso. Oltre al ritorno per 6 mesi alla settimana lavorativa di cinque giorni per il Comandante e alla ritrovata autonomia gestionale del Comando, il sindaco, a spese del comune, dovrà anche risarcire al capo dei caschi bianchi, a titolo forfettario, la cifra di 7 mila euro. Soldi che sono stati messi a bilancio del comune e prelevati dal fondo “transazioni legali”. Denaro che non dovrà versare il sindaco personalmente perchè, con l’accordo stragiudiziale, la controversia rientra, ancora, nell’alveo della gestione amministrativa del Comune.

NUOVO VICECOMANDANTE – Grazie a questa ritrovata autonomia nella gestione del Comando di Polizia Municipale, la Leone, a seguito dell’accordo, ha immediatamente nominato il suo nuovo Vice Comandante, che è Sabatino Lucignano, attraverso determina comunale del 2 gennaio scorso.