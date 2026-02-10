Lavori in corso, senso unico alternato tra Pozzuoli e Bacoli

POZZUOLI/BACOLI – Lavori in corso sulla Strada Provinciale 43 Arco Felice (tratto tra Bacoli e Pozzuoli, dall’incrocio con la Strada Provinciale 321 “Vecchia Licola” verso Via Spiaggia Romana) dove è stato attivato un senso unico alternato fino al 20 febbraio 2026. Il dispositivo è in vigore tutti i giorni dalle 7:30 alle 18:00, esclusi giorni festivi e prefestivi. Al termine di ogni giornata lavorativa la circolazione ordinaria a doppio senso verrà ripristinata. Il limite di velocità è stato ridotto a 30 km/h nel tratto interessato. Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento di lavori – condotti da Città Metropolitana – sulla sede stradale in condizioni di sicurezza.