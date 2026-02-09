Battello travolge gondole a Venezia: finiti in mare due turisti di Bacoli

VENEZIA – C’è anche una coppia di Bacoli tra le persone recuperate dopo essere finite in acqua in seguito allo scontro con un battello di linea avvenuto sul Canal Grande di Venezia. Si tratta di un noto sarto dell’area flegrea che era in compagnia della compagna. I due si trovavano su una gondola quando il mezzo ha urtato una barca e una seconda gondola provocando la caduta in acqua di quattro persone. L’incidente sarebbe stato causato da un’avaria dell’imbarcazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell’ordine. Le persone cadute in acqua sono state ripescate, nessuna di esse ha riportato ferite ma sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118. I due turisti di Bacoli hanno riportato lievi contusione. Nella caduta in acqua hanno perso soldi, smartphone e oggetti personali.