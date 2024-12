POZZUOLI – Interventi urgenti di manutenzione, in particolare operazioni di abbattimento e potatura di parte delle alberature poste ai margini del viale di accesso, con conseguente impossibilità di transito pedonale e veicolare. Per questi motivi chiuderà giovedì 5 dicembre il cimitero comunale di Pozzuoli. La chiusura al pubblico viene disposta per scongiurare eventuali pericoli per i visitatori.