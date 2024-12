L’assessore Zazzaro e Migliucci eletti nel consiglio nazionale di Europa Verde – LE FOTO

POZZUOLI – «È stata una due giorni importante quella dello scorso fine settimana per Europa Verde e per il nostro impegno politico in Campania e per noi soprattutto a Pozzuoli. Fiorella Zabatta, già vice sindaco ed assessora all’ambiente del Comune di Pozzuoli è stata eletta co-portavoce di Europa Verde insieme all’Onorevole Angelo Bonelli all’Assemblea Nazionale del partito del sole che ride con ben sei delegati provenienti da Pozzuoli. Da qui ripartiamo con una visione chiara, sempre dalla parte dei giusti, al fianco dei cittadini e dei lavoratori, per un’Italia più equa, solidale e sostenibile, ragionamento questo che va riproposto a tutti i livelli a partire dal nostro territorio», afferma il co-portavoce cittadino di Pozzuoli, Vicente Migliucci rieletto a Chianciano nel ruolo di Consigliere Federale Nazionale per l’area flegrea insieme a Titti Zazzaro.

IL CONGRESSO – Ed ancora «Abbiamo avuto la presenza di ospiti importanti dai compagni dell’Alleanza Nicola Fratoianni e Francesca Ruocco, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Landini a Bombardieri, da Magi a Maraio, dalla Druetti a Ciani e tante altre e altri ospiti del mondo associativo, con cui ci siamo confrontati su come costruire un percorso comune. Abbiamo anche eletto presidenti del CFN Filiberto Zaratti e Elena Grandi, Marco Boato come Presidente Garante e l’Amico Giulio Gerli, sindaco di Striano, nella Direzione Nazionale. Sono grato alla comunità dei Verdi ed in particolare a Fiorella Zabbatta, a Vincenzo Peretti e a tutto il direttivo cittadino di Pozzuoli con i nostri consiglieri comunali Gennaro Andreozzi ed Enzo Pafundi per avermi sostenuto nella riconferma come membro del Consiglio Federale Nazionale con il consigliere capogruppo a Pozzuoli Gennaro Andreozzi come sostituto».

GLI ELETTI – I delegati da Pozzuoli presenti a Chianciano, eletti in assemblea provinciale, sono stati Vicente Migliucci, co-portavoce cittadino, Gennaro Andreozzi, consigliere capogruppo, Ruggiero Vallario, componente della commissione Paesagistica, Mariasole La Rana e Francesca Imperatore entrambe componenti della Commissione Pari Opportunità e Titti Zazzaro, assessora con delega alle attività produttive ed hanno preso parte all’Assemblea “Terra di pace” per un confronto approfondito su temi centrali per il nostro Paese come giustizia sociale, lavoro dignitoso, crisi climatica, scuola e sanità pubblica, femminismo, diritti civili e la promozione della pace e della sostenibilità come valori imprescindibili.

