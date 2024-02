Lampade votive, distacchi per morosità al cimitero di Quarto

QUARTO – Lampade votive, via ai distacchi per morosità nel camposanto di Quarto. I tecnici del servizio cimiteriale, in seguito ai numerosi e precedenti avvisi e dopo la verifica dei registri comunali, hanno proceduto al distacco di tutte le utenze delle lampade votive cimiteriali dei loculi e tumuli e altri manufatti della Sezione Lato Est del cimitero. «I morosi che hanno subito il distacco potranno riattivare il servizio solo previo pagamento degli arretrati maturati, recandosi esclusivamente presso gli uffici cimiteriali», fanno sapere dall’Ente di via De Nicola. Già nel corso del 2022 sono stati effettuati centinaia di distacchi che hanno poi spinto numerosi utenti a regolarizzare la propria posizione.