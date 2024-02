Premio nazionale “Nati per Leggere” nell’area flegrea: sabato appuntamento a Bacoli

POZZUOLI – Incoraggiare la diffusione della lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini in età prescolare; segnalare la migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare e riconoscere l’impegno degli operatori attivi nei progetti locali; stimolare lo sviluppo di proposte editoriali di qualità; diffondere il lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano per la promozione della lettura e della salute sul territorio. Sono questi gli obiettivi del Premio nazionale “Nati per Leggere”, istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR. Il Premio, che ha ricevuto inoltre la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana, presenta come sfondo anche il territorio flegreo. «Il primo voto può essere espresso fin da piccoli e lo sperimenteranno le diverse giurie costituite in occasione della XV edizione del Premio Nazionale Nati per Leggere», rivela Rosa Spinelli, referente “Nati per Leggere” per l’Area Flegrea.

LE SCUOLE COINVOLTE – Il prossimo appuntamento nella biblioteca comunale di Bacoli è previsto per la giornata del 10 febbraio ore 10:30. La sezione “Crescere con i libri” si rivolge alle bambine e ai bambini 3/6 anni, alle loro famiglie, ai docenti e ai volontari dei Punti Lettura che si predispongono in giurie e leggono insieme i 10 albi candidati per questa sezione, ne discutono e poi vanno alle urne ad esprimere la loro preferenza. Il Premio è uno strumento del Programma Nati per Leggere per promuovere la lettura di relazione in famiglie con bambini in età prescolare e segnalare la migliore produzione editoriale per l’infanzia. Inserito in un programma di contrasto alla povertà educativa, il Premio favorisce il consolidamento dell’alleanza educativa tra le scuole e la Rete Nati per Leggere Campania, nella promozione del diritto alle storie e di buone pratiche ad alto impatto sulla comunità. «Come gruppo volontarie dell’Area Flegrea e Provincia, siamo particolarmente felici di vedere coinvolto sempre di più il nostro territorio. In particolare gli incontri aperti alle famiglie si svolgeranno presso il Punto Lettura Nati per Leggere di Bacoli, ospitato dalla Biblioteca comunale Plinio il Vecchio già Villa Cerillo e il Punto Lettura Nati per Leggere di Procida ospitato nella Sala consiliare», si legge in una nota. Tra le scuole coinvolte figurano: Istituto comprensivo Plinio il Vecchio Gramsci (Bacoli), Fondazione Tonino Schiano Scuola parificata (Monte di Procida), Istituto comprensivo Rodari Annecchino (Pozzuoli), Istituto comprensivo 3° Gadda (Quarto), 2° Circolo Didattico (Quarto), Associazione culturale Ai confini della Terra – Progetto di educazione parentale (Quarto).