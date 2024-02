Plato: il rock made in Pozzuoli che sbanca con l’album Emozioni Spericolate

POZZUOLI – Dopo l’anteprima su YouTube, appena messo in distribuzione, il nuovo lavoro discografico del rocker di Pozzuoli Plato, in una sola settimana conquista il primato su Spotify come migliore album novità nelle etichette indipendenti ed ottiene subito le cinque stelle su iTunes-Apple Music come migliore album per indice di gradimento, di ascolto e dowloads. Emozioni Spericolate non ha deluso le aspettative e sembra essere molto apprezzato dai giovani, un album stile rock americano anni 80-90, con suoni fatti di strumenti veri, tutti dal vivo con basso, chitarra e batteria. Il singolo radiofonico estratto dall’album Emozioni Spericolate “Sto Cercando Te” subito entra in classifica al 5° posto nella Top Singoli 50 Italia di Spotify e al 25° posto nella classifica Top 100 Italia di iTunes-Apple Music e mandato in rotazione su Radio Italia come New Hit Italia. Il prossimo 25 Febbraio parte da Giugliano in Campania il suo prossimo tour Emozioni Rock Live.24.