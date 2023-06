Ladri tentano di entrare nella villa di due anziani a Licola: messi in fuga da una luce accesa nella notte – LE FOTO

LICOLA – Hanno scassinato e divelto una “napoletana”, sfondato una parte di muro per tentare di smontare una finestra attraverso cui accedere all’interno di una villetta. E’ accaduto la notte scorsa a Licola, in via Fra Giambattista, nei pressi di uno dei parchi “Aprovitola”, nella zona alle spalle del noto bar “Champs Elyses”. Qui due o più ladri nel cuore della notte hanno tentato di entrare nell’abitazione dove all’interno vi era una coppia di anziani, marito e moglie, che stava dormendo.

MESSI IN FUGA – L’uomo, ignaro di tutto, ad un certo punto si è alzato dal letto ed ha acceso una luce per andare in bagno, mettendo probabilmente in fuga i malviventi. La scoperta è arrivata solo in mattinata quando sono stati notati i segni dello scasso sulla finestra. “E’ una zona abbandonata, non ci sono controlli. Chiediamo più attenzione e la presenza di forze dell’ordine” denunciano i residenti della zona.