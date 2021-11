POZZUOLI – Non si fermano i furti di auto nella città di Pozzuoli. La notte scorsa un’auto è stata rubata nel parco De Luca, in via Campana. Nella stessa zona, davanti alle palazzine residenziali, altre tre vetture sono state scassinate e danneggiate: dall’interno i ladri hanno portato via diversi oggetti. I furti sono avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì e solo al mattino i proprietari hanno dovuto fare i conti con le spiacevoli sorprese. Poche settimane fa un’auto era stata rubata all’interno di un parco privato in via Virgilio, ad Arco Felice, nei pressi dell’Oasi Montenuovo. In entrambi i luoghi dove sono avvenuti i furti non sono presenti le telecamere del sistema di videosorveglianza del comune di Pozzuoli.