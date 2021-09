POZZUOLI – Alle 11.30 in punto l’auto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,ha varcato l’ingresso del Rione Terra di Pozzuoli insieme a al ministro della Giustizia, Marta Cartabia (I VIDEO DELLA DIRETTA SONO SULLA PAGINA FACEBOOK DI CRONACA FLEGREA) I due sono giunti in città su invito della fondazione Regina Pacis, che da qualche mese sta coordinando il progetto di Puteoli Sacra, iniziativa educativa e di inclusione sociale che coinvolge i giovani e le donne ospitati negli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli. La fondazione con altre associazioni sta mettendo in campo una esperienza di recupero sociale e reinserimento professionale attraverso visite guidate al tempio-duomo ed al museo diocesano. Mattarella e Cartabia hanno visitato la cattedrale di Pozzuoli ricavata dal tempio di Augusto e riaperta al pubblico l’11 maggio 2014 dopo 50 anni. Una visita blindata durata circa mezz’ora accompagnata dall’incontro con i giovani del progetto Puteoli Sacra che hanno regalato al presidente e al ministro una serie di doni.

