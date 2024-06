RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «A Lucrino, in via Tripergola, finiscono i lavori in una villa comprata all’asta e abbandonano i rifiuti di scarto edilizio sulla strada, all’altezza del parco Tripergola. Ancora devono venire ad abitarci e ci lasciano il loro biglietto da visita. Sono stati chiamati anche i vigili ma non sono intervenuti. Se potete segnalare. Grazie». Giuseppe F.