POZZUOLI/ Sporcizia, degrado ed erbacce nella zona dei “carriarmati” a Toiano

POZZUOLI – Ancora una volta i residenti del Rione Toiano si ritrovano a segnalare lo stato di incuria e degrado che attanaglia il quartiere popolare di Pozzuoli. Via Ovidio, via Cicerone, via Catullo sono solo alcune delle arterie finite nel mirino delle polemiche. Erbacce, mancata manutenzione delle palazzine popolari e sporcizia la fanno da padrone nella zona nota come quella dei ‘carriarmati’. La situazione è diventata talmente insostenibile che diversi residenti stanno sollecitando con segnalazioni e denunce un comportamento più civile e un maggiore interessamento da parte del Comune di Pozzuoli. Esortazioni che a quanto pare sono rimaste lettera morta, a giudicare dalla vegetazione incolta e della sporcizia presente in zona.