Il Rione Terra rivive con “Puteoli Sacra sotto le Stelle” per esplorare le meraviglie del cielo di notte

POZZUOLI – Come facciamo a conoscere la posizione delle stelle di 2000 anni fa? Cosa videro i Re Magi nel cielo la notte della nascita di Gesù? Le risposte a queste domande e a tante altre verranno date sabato 29 giugno alle ore 20 durante l’evento “Puteoli Sacra sotto le Stelle”: con l’ingegnere aerospaziale Gianmarco Valletta ed esperti verrà percorso un viaggio lungo migliaia di anni con lo sguardo fisso verso il cielo, esplorando tutto ciò che può apparire solo come spazio sconfinato. Puteoli Sacra è la prima esperienza in Europa a prevedere la gestione di un patrimonio archeologico e storico-artistico da parte di ragazzi e donne provenienti dall’area penale, che in due anni di vita ne ha formati 16 per inserirne 8 al lavoro con contratti di tirocinio e apprendistato che potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato con la Cooperativa Regina Pacis. Un progetto coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis diretta da Gennaro Pagano, e sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Ance Campania. Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, in Cumana e Circumflegrea o in Metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale (uscita via Campana) o da via Napoli. A 10 minuti dal Porto di Pozzuoli, a 5 minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via duomo del Rione Terra.