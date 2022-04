POZZUOLI – Un campionato già segnato per entrambe, ambizioni diametralmente opposte. Per la 25ma giornata di Campionato di Eccellenza Campana Girone B, Puteolana 1902 – Nuova Napoli Nord; sfida agli antipodi tra due squadre che occupano i due estremi della classifica. Diavoli Rossi già primi in cerca della vittoria che sancirebbe la vittoria del campionato. Un campionato dominato dall’inizio con numeri importanti: 18 vittorie 6 pareggi ed una sola sconfitta. Un reparto difensivo che, al pari di quello offensivo, ha blindato la squadra chiudendo (ad una giornata) dalla fine a soli 13 reti subite con 57 goal fatti. La partita di ieri è stata sostanzialmente una sfilata dinanzi al proprio pubblico. Non uno stadio gremito però, non quello delle grandi occasioni come sarebbe lecito aspettarsi in occasioni come questa che sanciscono la vittoria di un campionato. Il pubblico, malgrado le restrizioni del caso e nonostante l’evidente impegno presidenziale, quest’anno non ha accompagnato la squadra con la propria presenza riempendo lo stadio in pochissime circostanze.

IL MATCH – Il risultato finale asseconda a pieno le aspettative: 7-0 in un match che per ampi tratti ha assunto i caratteri sportivi di un’amichevole. Granata subito a trazione anteriore. Gli uomini di Marra si impadroniscono da subito del campo. Da sottolineare due occasioni per i granata: la prima targata Evacuo che tenta il tiro dall’interno dell’area, con l’ottima opposizione di Marchese. La seconda è firmata da De Simone, con una conclusione che termina la propria corsa alla destra della porta. Tocca poi nuovamente a Evacuo sfiorare la rete con un destro al volo che non inquadra la porta. Nuova Napoli che oppone impegno e aggressività ma nulla può al 25′: Accietto accende la luce e serve una deliziosa palla in profondità; De Sica trova il fondo e crossa bene dalla sinistra un pallone che Evacuo deve soltanto spingere in rete. Puteolana in vantaggio.

LA GOLEADA – La Nuova Napoli dà l’impressione di aver già vinto la sua partita mantenendo il risultato inviolato anche più tempo rispetto alle proprie possibilità. Dieci minuti dopo tocca a Fontanarosa di testa bucare la difesa avversaria su corner. Nella ripresa passano poco più di 60 secondi ed Evacuo con una conclusione a volo dalla destra firma il 3-0. Non si ferma quindi la squadra di mister Marra che con Guarracino su rigore trova il 4-0. Nel finale entra Di Giorgio, in gran spolvero, che firma la prima tripletta in maglia granata con tre reti in successione tra il 79′ ed il 92′. Primo posto blindato per i Diavoli Rossi attesi ora nel doppio confronto degli spareggi per la promozione in Serie D.

Puteolana: Maiellaro (78′ Scotti), Sica, Fontanarosa, Amelio, Balzano, Marigliano (68′ Gioielli), Grieco (68′ Catinali), De Simone (77′ Fibiano), Accietto (46′ Di Giorgio), Guarracino, Evacuo (65′ Di Giorgio). A disp.: De Rosa, Di Napoli, Petrarca, Porcaro. All.: Marra

Napoli Nord: Marchese, Laudano, Keita, di nardo, Ibrahim, Sinigaglia, Borzachelli, Abbruzzese, Vitale, Ferrari, Ruggiero. A disp.: Ielpo, Medugno, Neri, Egidio, Sommella, Gallifuoco, Potenza. All. Campagna

Marcatori: 25’ Evacuo, 35′ Fontanarosa, 46′ Evacuo, 60′ Guarracino, 76′ Di Giorgio, 84′ Di Giorgio, 92′ Di Giorgio