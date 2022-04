POZZUOLI – Attimi di terrore nella serata di sabato a via Napoli dove un commando armato ha assaltato il supermercato Conad in zona Gerolomini. Tre uomini, con i volti coperti da passamontagna, poco prima delle 20, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e armati di pistole hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare l’incasso della giornata. Scene di panico nel supermercato dove alcuni clienti si sono barricati nei bagni e nei depositi. Non si conosce ancora l’ammontare nel bottino portato via dai malviventi. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.