POZZUOLI –

Dal sito diretta.it la ventisettesima partita di campionato ha raccontato che la Puteolana è riuscita a strappare un pareggio al Lavello, squadra tecnicamente tra le più valide del girone H del campionato di serie D ed in corsa attiva per i play-off. Gli uomini di Ciaramella sono riusciti a portarsi in vantaggio al 48′ della ripresa grazie ad un calcio di rigore trasformato dal solito Celiento. Puteolana raggiunta dai lucani allo scadere grazie al goal dell’argentino Burzio. Impresa sfiorata, ma pareggio importante per i flegrei che possono credere nella salvezza. Avremmo voluto raccontarvi il match raccogliendo particolari, immagini ed emozioni dell’incontro come siamo soliti fare. Purtroppo, però, l’ingresso è stato interdetto ai giornalisti di Cronaca Flegrea per una ritorsione da parte della società o per meglio dire del suo presidente Adamo Guarino che ha reso noto la decisione attraverso le parole del suo uomo Lello Ruggiero. Nemmeno la consueta distinta di gioco ci è stata inviata prima della partita, ragion per cui non possiamo nemmeno dirvi chi è sceso in campo. Ad oggi la Puteolana 1902 è ancora in silenzio stampa.