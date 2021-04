AREA FLEGREA – Sono 1.700 i positivi del giorno in tutta la regione su 17.541 tamponi molecolari processati secondo i dati diffusi dall’unità di Crisi della Regione Campania. Nel dettaglio a Pozzuoli i nuovi positivi sono 25 su 243 tamponi; a Quarto 15 su 122; a Bacoli 3 su 60; mentre per Monte di Procida non ci sono dati.