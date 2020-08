ROMA – La puteolana Roberta Piano del Balzo sul podio agli Internazionali di Nuoto di Roma. Classe 1998, la giovane atleta dello Sporting Club Flegreo di Pozzuoli, infatti, è arrivata terza nella gara dei 200 metri Delfino, riuscendo un finale entusiasmante a strappare la medaglia di bronzo, che la proietta stabilmente tra le più forti in Italia e non solo. La finale del ” 57° Settecolli – Internazionali di nuoto”, valido come Campionato Italiano Assoluto, ha visto in gara tutte le migliori specialiste della distanza: l’ungherese Szilagyi, campionessa europea in carica arrivata quinta e l’italiana Cusinato vice campionessa europea che ha conquistato il gradino più alto del podio.