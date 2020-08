RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Cara redazione, sono un residente in largo del rosso a Pozzuoli. Vorrei sapere una cosa: ma è possibile che tutti i sabato e domeniche “Piazza a mare” diventi una discoteca all’aperto con musica ad altissimo volume senza che ci sia rispetto delle normali regole di educazione civica? Inoltre è del tutto invano segnalare tale situazione all’attenzione del comando dei vigili. Come possiamo fare? Non se ne può più! (Angelo P.)