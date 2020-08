RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, le scrivo in merito alla situazione covid per i rientri dall’estero. Volevo denunciare la mancata efficienza dell’Asl di Pozzuoli. Ci sono persone in attesa del tampone da giorni. Le linee telefoniche sempre occupate, nessuno risponde alle e-mail, un servizio vergognoso a differenza delle altre Asl. Siccome la situazione è molto seria le scrivo per comunicarle questa inefficienza dell’Asl di Pozzuoli e magari attraverso le vostre notizie avere un aiuto in merito. Grazie a nome di tutti in attesa di risposta (Marty F.)