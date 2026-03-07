La Puteolana perde e rischia i play out

SANT’ANASTASIA – La Puteolana cade di misura contro il Sant’Anastasia e non riesce a staccarsi definitivamente dalla lotta per evitare i playout. Al “De Cicco”, una rete per tempo condanna i ragazzi di mister Correale, che rispondono troppo tardi con il gol di Riccio, quando ormai non c’è tempo per tentare la ricerca del pareggio. Per i granata ci sarà dunque ancora da soffrire in un calendario che vedrà le difficili sfide contro Ercolanese e Real Forio nei prossimi due turni.

LA PARTITA – Una Puteolana orfana di Avolio e di Mancini, fermatosi nel riscaldamento, parte con il pallino del gioco in mano, ma paga dazio sulla prima ripartenza avversaria. All’11’, già al terzo corner, Pissinis mette di poco alto di testa. Sul capovolgimento di fronte, Tarcinale si invola verso Cabriglia: l’attaccante di lascia cadere, ma per il direttore di gara c’è contatto falloso con il portiere granata e decreta la massima punizione. Dal dischetto, Lepre non sbaglia e manda avanti i padroni di casa. Lo stesso attaccante stasiano cerca il raddoppio in rovesciata pochi minuti dopo, ma il pallone finisce alto. Provano il guizzo del pareggio prima Onda su punizione e poi Filogamo in girata col mancino, ma entrambe le conclusioni sono centrali. Nella ripresa il gioco è molto spezzettato e le occasioni sono poche. La chance del pari arriva all’ora di gioco con una grande iniziativa personale di Palladino, che salta due avversari a sinistra e mette un pallone arretrato sul quale Filogamo non è cattivo e calcia alto. Col passare dei minuti la Puteolana si sbilancia e il Sant’Anastasia colpisce nuovamente in contropiede: all’87’ un buco difensivo favorisce la cavalcata di Varsi a sinistra ed il suo cross pesca Lanzone sul secondo palo per il 2-0. La risposta della Puteolana arriva solo al 95′ con una punizione deviata di Riccio che beffa Ardolino, ma è troppo tardi per provare l’assalto finale.

SANT’ANASTASIA: Ardolino, Pelliccia, Vivolo, Ciriello, Sieno, Calvanese, Sgambati, Lanzone, Tarcinale (72′ Esposito), Lepre (83′ Sasso), Varsi. A disposizione: Carotenuto, Bacio Terracino, Ciampi, Ardolino P., Piscopo, Renzi, Moccia. All. Polverino.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis (70′ Auriemma), Battaglia, Riccio, Palladino, Grieco, Mirante (74′ Acampora), Capuano (74′ Rodriguez), Onda, Filogamo, Ferrara (62′ De Rosa). A disposizione: Napolitano, Trotta, Gargiulo, Cavaliere, Terracciano. All. Correale.

MARCATORI: 12′ rig. Lepre (S), 87′ Lanzone (S), 95′ Riccio (P).

ARBITRO: Alessandro Micillo di Napoli. Assistenti: Gennaro Mennella (Torre del Greco) e Dario Benvenuto (Nocera Inferiore).

NOTE: Ammoniti Pelliccia, Ardolino, Ciriello, Tarcinale, Sieno (S), Palladino, Pissinis (P). Corner: 2-4. Recupero: 3′ 1°T, 6′ 2°T