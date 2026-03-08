Nasce a Pozzuoli “Flegrea Point”, il franchising di Raffaele Cardillo

POZZUOLI – Colazioni, aperitivi, dolci e l’unico e inimitabile Cannolo Flegreo da domani potranno essere gustati in tutti i Campi Flegrei grazie ad al nuovo franchising realizzato da Raffaele Cardillo. Si chiama “Flegrea Point” ed è indirizzato a tutti i bar e locali dell’area flegrea e non solo. Si tratta di nuovi punti vendita che metterann in vetrina, attraverso appositi stand, i prodotti tipici della Pasticceria Flegrea. Al nome in tabella dell’attività che aderirà all’iniziativa, inoltre, verrà affiancato il testo “Flegrea” sono già tre le attività che hanno aderito all’iniziativa. La pasticceria Flegrea si trova a Bacoli in via Lungolago e a Pozzuoli in largo Palazzine.