POZZUOLI/ Truffa dello specchietto a via Napoli: 4 persone fermate dai carabinieri. Denunciato titolare di un locale a via Campana – I NOMI

POZZUOLI – Nove persone denunciate, 2 giovani segnalati per uso di sostanze stupefacenti, 93 persone e 69 veicoli sottoposti a controlli, 2 veicoli sequestrati e 7 multe per violazione del codice della strada. E’ il bilancio dell’attività di controllo condotta nelle ultime 48 ore dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. In particolare, durante la notte, i militari sono intervenuti in corso Umberto I, a via Napoli dove quattro persone erano in procinto di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”. Identificati e perquisiti, i quattro sono stati trovati in possesso di un coltello con una lama di 10 centimetri.

I NOMI – Si tratta di Gennaro De Liguori 30enne, Antonio Sepe 37enne, Valentina Romano 30enne, Angela Imbimbo 25enne, tutti già noti alle forze dell’ordine e denunciati per tentata truffa e porto di armi. Stesso destino per altre 5 persone. Porto abusivo di armi, guida senza patente reiterata, guida in stato di ebrezza e fuga pericolosa i reati contestati.

IL LOCALE – Denunciato anche il titolare di un locale notturno in via Campana. I carabinieri, insieme ai militari del Nil e del Nas hanno controllato la nota discoteca. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 5mila e 300euro circa. L’imprenditore dovrà rispondere di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.