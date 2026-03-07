«Anche ad Arco Felice il comune di Pozzuoli non si prende cura del verde»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno direttore sono Federico Canta cittadino di Pozzuoli, dopo numerose segnalazioni agli organi addetti ho deciso in fine di scrivere alla Vostra testata giornalistica. Nonostante in sede legale è stato dimostrato che le aree verdi in zona Oasi Arco Felice siano comunali, gli addetti si limitano a pulire le strade principali mentre come si vede dalle foto gli alberi andrebbero potati perché ormai rappresentano un pericolo per cose e persone e segnalo che gli interni di queste aree vengono regolarmente puliti a spese dei privati che abitano in zona. Grazie e buon lavoro».

