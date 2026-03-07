Close
I lettori segnalano

«Anche ad Arco Felice il comune di Pozzuoli non si prende cura del verde»

«Anche ad Arco Felice il comune di Pozzuoli non si prende cura del verde»
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato7 Marzo 2026

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno direttore sono Federico Canta cittadino di Pozzuoli, dopo numerose segnalazioni agli organi addetti ho deciso in fine di scrivere alla Vostra testata giornalistica. Nonostante in sede legale è stato dimostrato che le aree verdi in zona Oasi Arco Felice siano comunali, gli addetti si limitano a pulire le strade principali mentre come si vede dalle foto gli alberi andrebbero potati perché ormai rappresentano un pericolo per cose e persone e segnalo che gli interni di queste aree vengono regolarmente puliti a spese dei privati che abitano in zona. Grazie e buon lavoro».

LE FOTO

 

Articolo precedente

Articolo successivo