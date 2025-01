La Puteolana lascia Pozzuoli e si trasferisce a Quarto

POZZUOLI – L’epilogo è arrivato: dopo mesi di polemiche e scontri tra la società che fa capo alla famiglia Di Costanzo e l’amministrazione comunale, la Puteolana 1902 lascia Pozzuoli. Almeno per quanto concerne le partite interne. I granata, infatti, giocheranno le restanti partire interne presso lo stadio comunale “Giarrusso” di Quarto. La decisione, che era già nell’aria da tempo, è stata ufficializzata questa mattina direttamente dalla società granata.

I MOTIVI – “Questa decisione si è resa necessaria a causa delle condizioni ormai inaccettabili in cui riversa lo stadio Domenico Conte. – spiega con una nota la Puteolana 1902 – Un manto erboso impraticabile, non più idoneo per lo svolgimento di partite, e uffici interni che si presentano degradati ed ormai in condizioni pietose. In virtù del cambio di impianto sportivo, la società desidera venire incontro ai propri tifosi offrendo la possibilità di richiedere il rimborso parziale dell’abbonamento. Nello specifico, verrà restituita la quota corrispondente alle partite non ancora disputate, calcolata proporzionalmente sull’importo inizialmente versato. Per richiedere il rimborso, è possibile contattare la segreteria della società attraverso i canali ufficiali.”