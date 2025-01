Marilena, appello all’Asl: dedichiamo a lei la postazione del 118

VARCATURO – La comunità del 118 piange per la scomparsa di Marilena Romano, l’infermiera di 31 anni morta sabato scorso in un incidente stradale. Marilena aveva due grandi passioni: le motociclette e l’equitazione. Proprio gli amici del centro “Mary’s Ranch di Varcaturo, dove insegnava equitazione ai più piccoli, ieri le hanno dedicato un messaggio struggente, pubblicando una foto sorridente della giovane in sella a un cavallo “Cara Marilena, noi del Mary’s Ranch vogliamo ricordarti così bella, sorridente e piena di luce. Sarai sempre in sella con noi angelo bello”.

IL RICORDO – Sabato pomeriggio prima di perdere la vita lungo la SS7 Quater Marilena era in sella alla sua Kawasaki per raggiungere gli amici in una caffetteria di Licola. Ieri, avrebbe poi dovuto lavorare secondo il turno di dodici ore presso la postazione del 118 di Marano. “In questo momento di estremo dolore, qualsiasi parola risulta inutile a colmare l’immenso vuoto che hai lasciato. A nome dell’Odv Emegenza Amica, desideriamo esprimere la piena vicinanza e sostegno ai familiari di Marilena per la grave perdita. Grazie per l’estrema passione e professionalità che hai sempre donato alle persone da te soccorse. R.i.p. Marilena” ha scritto l’associazione “ODV Emergenza Amica“ dove prestava servizio come infermiera. La notizia della scomparsa ha toccato profondamente anche gli studenti-colleghi di Sora e Ceccano dopo la giovane donna si era laureata in scienze infermieristiche presso l’università di Tor Vergata “Rimaniamo sconcertati di fronte a queste notizie. Sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Ci uniamo al dolore della famiglia. Ciao Marilena, ti ricorderemo come una studentessa sempre con il sorriso, genuina e disponibile con tutti. Che la terra ti sia lieve!”.

LA PROPOSTA – “Nessuno Tocchi Ippocrate”, associazione che tutela medici, infermieri e OSS ha invece lanciato la proposta all’Asl Napoli 2 Nord di intitolare a Marilena la postazione del 118 di Marano “Come associazione condividiamo il desiderio delle associazioni di intitolare la postazione 118 di Marano a Marilena”.