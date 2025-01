Furto al ristorante di Sushi, ladro preso grazie alle telecamere

PORTICI – Furto al Sushi: 195 euro sottratti dalla cassa di un ristorante giapponese in via Bosco Catena, a Portici. A scoprire il furto e ad allertare i carabinieri della stazione locale, il personale di vigilanza del locale. Sul posto, i militari hanno analizzato le immagini di sorveglianza e raccolto indizi determinanti per identificare il presunto autore. Lo rintracceranno pochi minuti dopo, non lontano dal ristorante. Si tratta di Mario Scognamiglio, 36enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è finito in manette, in tribunale dovrà rispondere di furto e del danneggiamento della vetrata del locale. La somma sottratta è stata recuperata e restituita.