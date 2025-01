CALCIO/ Tris della Puteolana in trasferta: i granata scalano la vetta della classifica

SARNO – La Puteolana 1902 batte la Sarnese allo stadio Squitieri con il risultato di 0-3, la squadra allenata da mister Marra si afferma con una prova di gran concretezza nell’arco dei novanta minuti di gioco. Nel primo tempo sfiora subito il gol con Palma che su una palla persa dalla difesa avversaria, scheggia la traversa. Granata che attaccano con intensità, ma rischiano in contropiede con Lagzir che in area di rigore calcia a colpo sicuro, Polverino si supera evitando la rete. Flegrei che escono alla lunga fuori con le conclusioni di Mascari, di testa su assist di Mungo, e Cess che, partito in velocità sulla fascia, non riesce per poco ad insaccare alle spalle del portiere avversario perché sulla linea di porta Ricci rinvia fuori. Al 41′ punizione dal limite dell’area, Bombaci va a colpo sicuro e insacca, prima rete in campionato per l’under granata. Nella ripresa Puteolana che non smette di attaccare, Bombaci per Mascari che a tu per tu con il portiere calcia fuori. Al 16′ Coniglio approfitta di una ribattuta favorevole, stoppa il pallone e calcia in porta, gol per l’argentino che fa 0-2. I granata non hanno però intenzione di fermarsi e calano il tris sempre con Coniglio che in contropiede fa 0-3, chiudendo i conti allo stadio Squitieri.

SARNESE: Bonucci, Vecchione, Samotti, Fall, Lagzir, Ricci, Munoz (1’st Dabo 6), Altobelli, Panzera (12’st Lfareh), De Nova (23’st Labriola), Marini . A disp.: Bufano, Callegari, Serio, Maresca, Basile, Bonotto. All. Novelli

PUTEOLANA: Benassi, Sbuttoni, Mungo (36’st Russo), Mascari (33’st Dammacco), Cess, Biabate, Coniglio (33’st Popovic), Palma (23’st De Caro), Astemio, Bombaci. A disp.: Leone, Cherubini, Balzano, Terashi, Occhiuto. All. Marra

Marcatori: 41′ Bombaci, 51′ Coniglio, 86′ Coniglio

Ammonizioni: De Nova – Palma