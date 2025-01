Giorno della memoria, il Pareto di Pozzuoli ha ricordato la Shoah

POZZUOLI – Un momento di profonda riflessione e di arricchimento per l’istituto Pareto di Pozzuoli e i suoi studenti è andato in scena questa mattina durante la terza edizione del convegno “Al di là del filo spinato” dedicato alla Shoah. Grazie agli ospiti di rilievo e ai rappresentanti delle istituzioni, è stata ricordata una delle pagine più buie della storia e sono stati affrontati temi cruciali come il rispetto, la memoria e il valore della resistenza contro ogni forma di ingiustizia. La memoria è un atto di resistenza. Condividerla significa rendere giustizia a chi non ha avuto voce. “Grazie agli studenti per il loro coinvolgimento e ai docenti per il lavoro quotidiano nel trasmettere i valori fondamentali della libertà, dell’uguaglianza e del rispetto” è il messaggio che la dirigenza scolastica ha inviato ai propri alunni.