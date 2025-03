La proposta di INIARC: riattivare subito il sismabonus per i fabbricati nei Campi Flegrei e nella zona rossa

POZZUOLI – Riattivare il sismabonus con il meccanismo della cessione del credito per i fabbricati situati nei Campi Flegrei ed in tutta la zona rossa interessata dal bradisismo. A proporlo è Marco Abbate, presidente dell’associazione INIARC (Istituto Nazionale Italiano Amministratori e Revisori Condominiali). Spiega Abbate: «Il Governo deve valutare di riattivare il Sismabonus con il meccanismo della cessione del credito per i fabbricati dei campi flegrei e della zona rossa, cosi come avvenuto in Emilia Romagna, Marche e Toscana a seguito dell’alluvione del 2023. Non possiamo pensare di intervenire e di ricostruire dopo che il terremoto avrà creato ingenti danni, bisogna anticipare le misure che possono aiutare i cittadini a migliorare la resistenza al sisma dei fabbricati più vetusti e che potrebbero subire danni irreparabili a seguito del terremoto». Continua Abbate: «Abbiamo intenzione di interessare della questione il Parlamento ed il Governo, bisogna intervenire subito per evitare enormi danni futuri che comporterebbero problemi a migliaia di famiglie per decenni».