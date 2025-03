Bradisismo, a Pozzuoli riaprono tutte le scuole tranne la media Diano

POZZUOLI – Riapriranno domani a Pozzuoli anche le scuole materne, elementari e medie a Pozzuoli. La disposizione arriva alla luce dei controlli effettuati tra ieri e oggi in tutti gli edifici scolastici. Le attività didattiche resteranno sospese esclusivamente nella scuola media “Giacinto Diano” per consentire lo spostamento degli uffici amministrativi e della presidenza in altra sede, e per rivedere i percorsi di entrata ed uscita degli allievi. Le attività didattiche restano sospese, altresì, nelle scuole parificate che non hanno prodotto certificazione attestante l’idoneità statica e l’assenza di condizioni di inagibilità degli immobili.