Controlli interforze a Pozzuoli: fermate 280 persone, due denunciate

POZZUOLI – Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Pozzuoli, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 280 persone, di cui 62 con precedenti di polizia e controllato 131 veicoli. Infine, gli operatori hanno denunciato due persone per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed un’altra, per furto di energia elettrica.