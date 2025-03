Bradisismo, a Pozzuoli si alza la voce degli scaramantici «Spostate la statua di Santo Mamozio»

POZZUOLI – «Riportate la statua di Santo Mamozio dov’era prima così finirà il bradisismo». Tra mito e superstizione a Pozzuoli si alza il coro dei cittadini che chiedono il ritorno della statua in Piazza della Repubblica. Secondo il credo popolare, infatti, la statua che in realtà raffigura il vescovo Martín de León Cárdenas, sarebbe la causa di una lunga serie di sciagure accadute in città ogni volta che è stata spostata dalla piazza dove originariamente fu collocata. Secondo la narrazione popolare nel 1986, all’indomani di una crisi bradisismica, la statua del Monsignore Martin de Leon y Cardenas erroneamente conosciuta anche come Santo Mamozio, fu riportata al suo posto in piazza della Repubblica e il fenomeno sismico cessò. Dal 2013 la scultura è stata poi spostata di 300 metri, nell’ambito di alcuni lavori di rifacimento della piazza e da allora, si sarebbe scatenata la “collera” del monsignore, caratterizzata da eventi nefasti. Oggi, durante la più forte crisi sismica degli ultimi 40 anni, c’è chi rilancia la proposta: riportare Santo Mamozio alle origini.