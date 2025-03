POZZUOLI/ Bradisismo, varato il nuovo protocollo per le scuole. Posizionati anche i rilevatori di C02

POZZUOLI – Questa mattina sono terminati i nuovi controlli in tutte le scuole di Pozzuoli disposti in seguito alla scossa di magnitudo 3.9.

Il comune di Pozzuoli ha provveduto a posizionare i rilevatori di CO2 in tutti i plessi indicati nell’elenco stilato dall’Osservatorio Vesuviano. I rilevatori monitorano H24 i livelli di CO2 e sono dotati allarme visivo e sonoro in caso di superamento dei livelli di sicurezza. E’ stato anche stilato, insieme alle Forze dell’Ordine e all’Ufficio Scolastico Regionale, un protocollo di intervento in case di scossa o di sciame sismico per il personale scolastico e gli studenti, al fine di gestire questa nuova fase bradisismica. Il protocollo prevede una serie di interventi da mettere in atto in seguito a scosse di magnitudo superiori a 2.5.

IL SINDACO – «La nostra vita quotidiana deve continuare, in piena sicurezza. Ognuno deve fare la sua parte e assumersi le proprie responsabilità, con l’unico obiettivo di salvaguardare la salute e la sicurezza della comunità. Vi invitiamo a continuare ad ascoltare solo ed esclusivamente le fonti ufficiali e a chiedere chiarimenti se avete dubbi. Tutto è migliorabile, ma vi chiediamo di confidare nel lavoro che stanno facendo centinaia di persone, ogni giorno, per la vostra sicurezza» ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.